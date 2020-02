ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de fevereiro de 2020.

O processo judicial sobre um roubo milionário de 35 milhões à empresa petrolífera da Venezuela que chamusca dois velhos barões da política portuguesa é uma espécie de boneca russa. Quando se puxa o nome do histórico político e diplomata espanhol, Raúl Morodo, personagem principal da trama, fica à vista o do filho Alejo e da nora Ana Catarina Varandas Loureiro, filha do ex-ministro do PSD Dias Loureiro . Mas quando se tira a filha, aparece uma sociedade do pai, a DL-Gestão e Consultoria. Por fim, também lá está uma sociedade – a Emab-Consultores, do ex-ministro socialista António Vitorino e da mulher, Beatriz Carneiro. A investigação iniciada em 2017 e que colocou na linha de fogo dois dos mais influentes políticos portugueses, que há mais de três décadas movimentam o seu enorme poder nos bastidores do PS e PSD, tem todos os ingredientes de uma novela: poder, dinheiro, jet set e morte. Está tudo nos documentos do processo, a que ateve acesso integral.Casados em regime de separação de bens, Alejo e Catarina Loureiro foram sócios da empresa Aequitas, Abobados y Consultores Associados, uma sociedade com um amplo objeto social, que ia da compra e venda de propriedades à prestação de serviços de assessoria fiscal, laboral e jurídica. Constituída pelo casal em maio de 2007, a sociedade viria a registar uma alteração na estrutura, em maio de 2014, com Catarina Loureiro a vender ao marido a sua participação.Para a inspeção tributária espanhola, porém, esta sociedade só foi criada com o objetivo de "simular" relações comerciais com a PDVSA, quando essas relações diziam respeito, única e exclusivamente, à "prestação de serviços pessoalíssimos" de Alejo Morodo. "Resulta claro para esta inspeção que não foi possível conhecer em concreto quais os serviços prestados", refere a Agencia Tributaria.É no contexto da relação entre Alejo Morodo e os venezuelanos – e as consequentes entradas de dinheiro na sua esfera pessoal – que surge um negócio com Manuel Dias Loureiro, indiciando-se uma eventual prática de branqueamento de capitais. O fisco espanhol interessou-se pela aquisição de um apartamento com 242 m2, numa das zonas mais caras de Madrid, por Alejo Morodo e Catarina Loureiro, a 19 de julho de 2017, à firma DL-Gestão e Consultoria SA, cujo administrador único é Manuel Joaquim Dias Loureiro, surgindo Catarina Loureiro como administradora suplente. De acordo com a escritura, o imóvel foi vendido por 350 mil euros, pago com várias transferências para uma conta no Banco Espírito Santo. Contudo, o valor do imóvel no ano seguinte era de 1.321.091 euros.