O testemunho que compromete o ex-embaixador espanhol em Lisboa

Juan Carlos Márquez, um dos principais dirigentes da petrolífera estatal venezuelana PDVSA até 2013, suicidou-se nos seus escritórios em Madrid, Espanha , a 21 de julho de 2019. 48 horas antes tinha confessado a um juiz que recebera ordens do então ministro do Petróleo do governo de Hugo Chávez para transferir cerca de 35 milhões de euros para variadas contas do antigo embaixador de Espanha em Lisboa Raúl Morodo e ao seu filho. Estes dois estão a ser investigados num caso de corrupção e branqueamento de capitais envolvendo esse mesmo dinheiro da república bolivariana. Márquez e outro venezuelano, Carlos Prada, estavam também a ser investigados.Segundo Márquez, Rafael Ramírez, o então ministro do Petróleo e presidente da PSDVA, escondeu o porquê de aqueles pagamentos terem de ser feitos e que tanto ele como outros trabalhadores se limitaram a acatar ordens. "O senhor Ramírez disse-me que eu me iria reunir com o senhor Alejo Morodo [filho do ex-ambaixador e casado com a filha de Dias Loureiro] e que ele ia prestar assessoria sobre temas europeus", revelou Márquez, acrescentando que desconhecia se esses serviços alguma vez haviam sido prestados. Terá sido para contas na Suíça e no Panamá tituladas por Alejo Morodo e alguns que lhe são próximos que os pagamentos começaram a ser feitos.A verdade é que não há registo de qualquer serviço de consultoria prestado por Morodo, tal como não foram encontrados registos de serviços de assessoria prestados por parte da empresa do antigo ministro socialista António Vitorino e da sua mulher. A empresa Emab Consultores LDA, propriedade do "político socialista português António Manuel Carvalho Ferreira e sua mulher Beatriz Demoy de Carneiro, que foi ministro da Presidência e da Defesa de Portugal, entre 1995 e 1997, e foi deputado na Assembleia da República até 2006", terá sido usada para branquear dinheiro vindo da Venezuela, refere a acusação à qual o El Mundo teve acesso.Márquez confessou mesmo que aprovou centenas de pagamentos entre 2007 e 2012 e que muitas vezes o fez sem saber que serviços estaria a pagar, limitando-se a cumprir ordens. "Eu fazia o que me dizia Ramírez, o vice-presidente de Chávez ou quem quer que fosse", admitiu o antigo funcionário da PDVSA que referiu que chegou a ver Raúl Morodo muitas vezes nas instalações da empresa, sem saber precisar se essas visitas ocorreram enquanto ainda era embaixador.A Fiscalia espanhola acredita que Marquéz terá também beneficiado altamente desta transferência de capitais da PDVSA. Tanto que o questionaram relativamente ao que fazia para ganhar dinheiro, já que nem ele nem a mulher declaravam rendimentos. "Vivemos do pagamento de empréstimos que fizemos aos nossos sócios", revelou, acrescentando: "Uns 20 mil euros por mês".Raúl Morodo recorreu à sua mulher (bem como os restantes suspeitos recorreram às suas) para abrir três contas no Credit Suisse de Zurique onde foram depositados 6,4 milhões de euros, pouco depois de ter abandonado a embaixada espanhola na Venezuela.O El Mundo diz que María Cristina Cañeque, mulher de Raúl Morodo, é a única administradora de uma sociedade, MS Trading SL, sediada na residência familiar do ex-embaixador, que possui ativos imobiliários de 5.367.746 euros. Os depósitos detetados nesta investigação fazem parte de um conjunto de contas que os acusados "abriram em entidades bancárias espanholas com a finalidade de desvinculá-las da sua origem". O Ministério Público espanhol afirma que os arguidos retiraram grande parte do dinheiro mediante "levantamentos em efetivo e cheques ao portador", pelo que se desconhece, até agora, o destino final de grande parte do dinheiro. A teia de contratos identificados e apreendidos é grande. E é aqui que entra a empresa de António Vitorino.Segundo o jornal espanhol, terão sido feitos pagamentos no valor de dois milhões de euros a várias empresas por serviços "completamente injustificados", entre elas à Emab Consultores LDA. Os contratos referem que a empresa de Vitorino e da sua mulher prestaram serviços de assessoria, mas não foram encontrados registos de atividades relacionadas com este pagamento.António Vitorino, um dos políticos mais influentes do PS e de Portugal, ocupa atualmente as funções de director-geral da Organização Internacional para as Migrações. Ligado à maçonaria através do Grande Oriente Lusitano, Vitorino chegou a ser um dos nomes mais fortes para suceder a António Guterres e a Ferro Rodrigues na liderança do PS mas recusou avançar com uma candidatura. Advogado, foi também professor na Faculdade de Direito de Lisboa, e em 1997 demitiu-se do Governo devido à publicação de uma investigação do jornal Público sobre o pagamento em falta do imposto de sisa de um monte que havia adquirido no Alentejo, em concreto no concelho de Almodôvar.A SÁBADO tentou contactar o ex-ministro socialista, mas ainda não obteve resposta.