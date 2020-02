António Vitorino, ex-ministro socialista, recebeu €325.200 de Raúl Morodo, ex-embaixador de Espanha na Venezuela, e de Alejo Morodo, o filho do diplomata. Os Morodo são suspeitos de corrupção e branqueamento de capitais e, segundo a acusação da Unidade de Delinquência Económica e Fiscal (UDEF) de Espanha, pagaram a Vitorino depois de terem cobrado €4.4 milhões à empresa petrolífera venezuelana, a PDVSA.

Em relatórios dirigidos ao juiz Santiago Pedraz a que o jornal OkDiario teve acesso, a UDEF indica que os pagamentos podem referir-se ao acordo empresarial com o qual a Galp se comprometeu a construir quatro parques eólicos na Venezuela, bem como a comprar petróleo bruto à PDVSA, em 2008. O acordo foi assinado entre Sócrates e Chávez.

Recorde-se que Raúl Morodo foi embaixador de Espanha em Portugal entre 1995 e 1999, antes de rumar a Caracas.





Justiça espanhola liga António Vitorino a corrupção na Venezuela Uma sociedade do ex-ministro socialista António Vitorino é apontada pela justiça espanhola num esquema de corrupção e branqueamento de capitais que envolve o antigo embaixador de Espanha em Lisboa, Raul Morodo, amigo de Mário Soares e compadre de Dias Loureiro, cuja filha é casada com um dos filhos do diplomata, também suspeito neste processo.





A Autoridade Tributária e a UDEF de Espanha analisaram todos os movimentos bancários das sociedades dos Morodo. O acordo entre a Galp e a PDVSA deu-se em 2008.

Entre 2012 e 2016, ocorreram três transferências bancárias da Morodo Abogados y Asociados SL (detida em 80% por Alejo, e em 20% por Raúl) com destino à Ebau Consultores Lda. Os administradores da Ebau Consultores Lda. são António Vitorino e a mulher, Maria Beatriz Demony de Carneiro Pacheco. Ao todo, foram transferidos €255.200: €102 mil em 2012, outros €102 mil em 2014 e €51.200 em 2016.

Os pagamentos referem-se a "serviços profissionais de consultoria em relações internacionais e assuntos europeus", relata o OkDiario.

Em 2011 e 2012, a Ebau Consultores Lda. recebeu mais dois pagamentos que totalizaram €70 mil da Aequitas Abogados e Consultores SL, a empresa usada por Alejo Morodo para ser pago pela PDVSA.

António Manuel Carvalho Ferreira Vitorino foi ministro da Presidência e da Defesa no governo de António Guterres, entre 1995 e 1997. António Vitorino, um dos políticos mais influentes do PS e de Portugal, ocupa atualmente as funções de diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações. Ligado à maçonaria através do Grande Oriente Lusitano, Vitorino chegou a ser um dos nomes mais fortes para suceder a António Guterres e a Ferro Rodrigues na liderança do PS mas recusou avançar com uma candidatura. Advogado, foi também professor na Faculdade de Direito de Lisboa, e em 1997 demitiu-se do Governo devido à publicação de uma investigação do jornal Público sobre o pagamento em falta do imposto de sisa de um monte que havia adquirido no Alentejo, em concreto no concelho de Almodôvar.



Num comunicado, Vitorino disse não ter sido informado pelas autoridades espanholas acerca da investigação.

Entre 2008 e 2013, a Galp também pagou mais de €150 mil às sociedades de Alejo Morodo, detalha o OkDiario. A SÁBADO questionou a petrolífera acerca dos pagamentos e aguarda resposta.