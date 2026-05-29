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PJ faz buscas na Carris e na empresa de manutenção do Elevador da Glória

Isabel Dantas 09:53
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Em causa acidente que no ano passado vitimou 16 pessoas.

A Polícia Judiciária de Lisboa está a realizar esta manhã buscas domiciliárias a responsáveis da Carris e da empresa de manutenção do Elevador da Glória relacionadas com a investigação em torno do acidente que no ano passado vitimou 16 pessoas, avança a CNN Portugal.

Descarrilamento do Elevador da Glória fesz 16 vítimas
Descarrilamento do Elevador da Glória fesz 16 vítimas TIAGO PETINGA/LUSA

Trata-se de uma diligência para recolha de provas, que está a ser liderada pelo procurador Joaquim Morgado, responsável pelo processo crime que decorre no DIAP de Lisboa, e que envolve cerca de duas dezenas de inspetores.

Estão a ser investigados crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança - e os visados são responsáveis da Carris e da empresa MAIN, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador.

Recorde-se que as intercalar do GPIAAF (o gabinete que investiga acidentes ferroviários) apontam para um cabo de tração diferente ao previsto, e pelo menos parcialmente não conforme com as especificações; roturas progressivas dos pequenos cabos que formam o cabo de tração; e falta de controlo da manutenção.

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O cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

O acidente ocorreu  a 3 de setembro do ano passado,  e cerca de duas dezenas de feridos,  de várias nacionalidades.  

(Em atualização)

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