Sábado – Pense por si

Portugal

Número de mortos em acidente no Elevador da Glória sobe para16

Lusa 08:54
Informação foi confirmada pelo Hospital de São José.

Um dos feridos do acidente no elevador da Glória, em Lisboa, morreu durante a noite, elevando para 16 o número de óbitos do desastre, revelou o Hospital de São José.

Acidente no elevador da Glória, Lisboa, faz vítimas; bombeiros e equipas de emergência no local
Acidente no elevador da Glória, Lisboa, faz vítimas; bombeiros e equipas de emergência no local Sérgio Lemos/MediaLivre

Em atualização

Tópicos Desastre (geral) Morte Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) Elevador da Glória Hospital de São José Lisboa
