Portugal

Elevador da Glória. Moedas não reconduz administração da Carris

Diogo Barreto
Diogo Barreto 20:08
A Câmara de Lisboa considera que "conjunto de falhas técnicas bastante graves" impede recondução da administração.

Carlos Moedas não reconduzirá a atual administração da Carris, avança a . A recondução coincidiria com o início do novo mandato autárquico, mas o relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória levou a que o executivo do PSD tenha decidido não avançar com a recondução.

A oposição tinha pedido consequências do relatório preliminar sobre o acidente do elevador da Glória, mas Moedas afirmou que falhas tinham sido "técnicas" e não "políticas".

