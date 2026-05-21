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“Se não tens equipamento, não fazes”: o que falhou no mergulho nas Maldivas

Tiago Neto
Tiago Neto 07:00

Miguel Lopes, mergulhador português certificado em mergulho em caverna, analisa os eventos da gruta subaquática das Maldivas e explica porque este tipo de mergulho exige formação, redundância e preparação técnica.

A morte de , no atol de Vaavu, nas Maldivas, está agora no centro de uma investigação técnica e judicial. O acidente ocorreu a 14 de maio e a recuperação dos corpos só terminou esta quarta-feira, 20 de maio, com a intervenção de uma equipa finlandesa especializada em mergulho técnico. Durante a operação morreu também um militar maldivo, vítima de doença descompressiva. 

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