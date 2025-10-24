Sábado – Pense por si

Portugal

Cabo irregular do elevador da Glória era usado desde 2022 e não "há cerca de seis anos"

Lusa 15:52
O Expresso noticiou que a Carris "deu informação errada à investigação do acidente com o elevador da Glória", já que entre a nota informativa do gabinete que está a investigar, divulgada três dias após a tragédia, e o relatório do preliminar, divulgado na segunda-feira, surge uma discrepância de datas.

O cabo do elevador da Glória, em Lisboa, que não respeitava especificações exigidas, era usado desde 2022, segundo o relatório do preliminar do GPIAAF, que altera a informação inicial de que era utilizado "há cerca de seis anos".

Descarrilamento do Elevador da Glória faz duas vítimas da Santa Casa da Misericórdia
TIAGO PETINGA/LUSA

O jornal Expresso noticiou esta sexta-feira que a empresa municipal Carris "deu informação errada à investigação do acidente com o elevador da Glória", fazendo uma análise entre a nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), divulgada três dias após a tragédia, e o relatório do preliminar do GPIAAF, concluído no prazo de 45 dias e divulgado na segunda-feira.

O descarrilamento do elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal Carris, ocorreu no dia 3 setembro e provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

A nota informativa do GPIAAF referia que o tipo de cabo presente neste ascensor era usado "há cerca de seis anos", mas essa informação foi clarificada no relatório do preliminar, com a indicação de que esse tipo de cabo era utilizado desde "dezembro de 2022", acrescentando que o mesmo não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

A data inicialmente divulgada quanto ao uso deste tipo cabo apontava para 2019, o que responsabilizava a anterior gestão da Carris, assim como o anterior presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), uma vez que o município é o acionista único desta empresa de transporte público.

Perante a notícia do Expresso, a atual administração da Carris -- sob liderança de Pedro de Brito Bogas, que apresentou a demissão na quarta-feira, renúncia que foi aceite pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD) -- esclareceu hoje que "nunca prestou a informação aludida na notícia, desde logo porque na altura se encontrava a apurar a factualidade referente à aquisição do cabo".

"Os referidos dados não constam da vastíssima documentação que a Carris remeteu ao GPIAAF, no âmbito da investigação. O conselho de administração da Carris não foi, até à data, inquirido pelo GPIAAF no âmbito da investigação", indicou a empresa municipal, em comunicado.

A Lusa tentou uma reação por parte do gabinete do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), que remeteu para a Carris.

Em declarações à agência Lusa, a recém-eleita vereadora do PS Alexandra Leitão disse, entretanto, que "prestar informações incorretas ao gabinete que faz a inspeção dos acidentes, seja deliberadamente ou não, é muito grave".

Alexandra Leitão considerou a alteração das datas quanto ao uso deste tipo cabo, passando de 2019 para 2022, é também relevante no plano político, realçando que o primeiro documento do GPIAAF foi divulgado antes das eleições autárquicas de 12 de outubro e "tinha uma data errada, porque, deliberadamente ou não, a Carris prestou essa informação errada".

"Informação errada essa que, também, deliberadamente ou não, obviamente que beneficiou, objetivamente, o na altura candidato Carlos Moedas, que utilizou isso para se desresponsabilizar, como, aliás, tem feito em todo este processo", declarou a socialista, lembrando que o atual e reeleito presidente da Câmara de Lisboa "foi muito rápido e muito lesto a, sem especular, sacudir a água do capote" quando saiu a nota informativa do GPIAAF, com a atribuição da responsabilidade ao anterior mandato municipal 2017-2021, liderado pelo PS.

Investigação
Cabo irregular do elevador da Glória era usado desde 2022 e não "há cerca de seis anos"