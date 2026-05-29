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Carris confirma buscas da PJ na sede da empresa

Lusa 11:31
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Operação para recolha de provas envolve mais de duas dezenas de inspetores.

A Carris, empresa de transporte público da cidade de Lisboa, confirmou à Lusa estarem a decorrer buscas judiciais na sede da empresa, em Santo Amaro, concelho de Oeiras, e que está a colaborar com as autoridades.

Acidente com o Elevador da Glória causou 16 vítimas mortais
Acidente com o Elevador da Glória causou 16 vítimas mortais DR

"A Carris está a colaborar com as autoridades, como sempre faz, e confirma que estão a decorrer buscas na sede da empresa, em Santo Amaro", disse a empresa, numa curta resposta.

Apesar de questionada acerca do teor das buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ), a Carris escusou-se a indicar mais pormenores.

A CNN Portugal noticiou esta sexta-feira que a Polícia Judiciária tem esta manhã em marcha uma operação de buscas relacionadas com a tragédia do elevador da Glória, cujo descarrilamento, em setembro de 2025, levou à morte de 16 pessoas.

De acordo com o canal televisivo, estão a ser investigados crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança, e os visados são responsáveis da Carris e da empresa MAIN, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador.

A operação para recolha de provas envolve mais de duas dezenas de inspetores da PJ e é diretamente acompanhada no terreno pelo procurador Joaquim Morgado, responsável pelo processo-crime que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, precisa-se ainda na noticia.

De acordo com a CNN Portugal, há buscas domiciliárias aos visados na investigação, que tem contado com a colaboração do gabinete de investigação a acidentes ferroviários - GPIAAF -, cujas conclusões preliminares levaram à demissão do diretor de manutenção da Carris, que tinha a tutela direta da infraestrutura.

Também foi identificado o gestor do contrato de manutenção entregue à MNTC -- Serviços Técnicos de Engenharia e, do lado desta empresa, o principal rosto é o sócio gerente Gustavo Pita Soares.

A Lusa tentou obter um comentário da Procuradoria-Geral da República, órgão que dirige o Ministério Público, coordenador do inquérito relativo ao acidente do elevador da Glória, aguardando resposta.

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