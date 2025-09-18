Sábado – Pense por si

Portugal

Carris contrata manutenção do Elevador da Glória ao preço de saldo

SÁBADO
SÁBADO 09:00
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
As mais lidas

Empresa adjudicou a componente de manutenção dos elevadores, em 2022, por metade do preço base fixado no concurso.

A Carris contratou a manutenção do Elevador da Glória e dos restantes ascensores em Lisboa, ao preço de saldo, em 2022. A componente de manutenção do contrato foi adjudicada à MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia, por 851 515 euros, um valor 53,8% inferior ao preço base fixado pela Carris. Por considerar este valor anormalmente baixo, a Liftech, empresa que ficou em segundo lugar no concurso público, reclamou e defendeu que a Carris deveria pedir esclarecimentos à MNTC. O júri do concurso discordou e não pediu explicações à MNTC.

Descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, causa mortos e feridos
Descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, causa mortos e feridos Sérgio Lemos/Medialivre

Leia o artigo na íntegra no .

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Preços Elevador da Glória
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Menu shortcuts

Carris contrata manutenção do Elevador da Glória ao preço de saldo