Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Dinheiro

Greve geral vai afetar setor dos transportes: CP, Metro, Fertagus e Carris vão aderir à paralisação

Luana Augusto
Luana Augusto 09:33
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de maio
As mais lidas

Sindicato garante que "todas as empresas de transportes" de norte a sul do País foram mobilizadas e que até já foram entregues os pré-avisos de greve. Em causa está a aprovação do pacote laboral.

As empresas de transportes urbanos de passageiros de todo o País vão aderir à greve geral que se realiza no dia 3 de junho - o que significa que nesse dia são esperados fortes constrangimentos pelo menos nesse setor, avançou à agência de notícias Lusa fonte da Fectrans.

CP - Comboios de Portugal
CP - Comboios de Portugal João Miguel Rodrigues/Correio da Manhã

Segundo José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), "todas as empresas de transportes" foram mobilizadas e já entregaram até um pré-aviso de greve. Os pré-avisos abrangem os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, a Carris, a Carristur, a Transtejo/Soflusa, Fertagus, Metro Mondego, Metro do Porto, STCP, CP -Comboios de Portugal, entre outros.

Em causa está a greve geral convocada pela CGTP para 3 de junho, que se prende com a aprovação do novo pacote laboral.

Durante vários meses, a central sindical, assim como a UGT, fizeram vários apelos ao Governo para que não avançasse com a reforma laboral e estiveram até por diversas vezes reunidos com a ministra do Trabalho, mas as negociações não chegaram a bom porto. Como consequência, a CGTP decidiu avançar com uma greve geral - que além dos transportes vai afetar também outros setores como o da saúde.

A 11 de dezembro do ano passado, a CGTP e a UGT já haviam realizado uma greve geral pelos mesmos motivos, alegando que esta proposta não constava no programa eleitoral da AD. Na altura, discutiu-se até o nível de adesão a essa greve, com as centrais a apontarem para uma grande mobilização e o Governo a contrapor. Agora, a Fectrans espera que a adesão "em nada seja inferior" à paralisação passada.

Esta proposta de lei, que entretanto já foi aprovada em Conselho de Ministros e se encontra disponível no site da Assembleia da República, contempla "mais de 50 alterações" ao anteprojeto inicial: 12 destas são provenientes da UGT, indicou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho.

Artigos Relacionados
Tópicos Greve Fertagus Comboios de Portugal Maria do Rosário Palma Ramalho Lisboa Porto Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Greve geral vai afetar setor dos transportes: CP, Metro, Fertagus e Carris vão aderir à paralisação