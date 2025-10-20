Elevador da Glória. Carris diz desconhecer falhas de empresa externa responsável pela manutenção

Num comunicado, a Carris destacou que o conselho de administração da empresa desconhecia “toda a factualidade descrita”.
A Carris afirmou esta segunda-feira desconhecer qualquer incumprimento por parte da empresa que fazia a manutenção do Elevador da Glória, em Lisboa, após um relatório preliminar indicar falhas e omissões nos trabalhos efetuados pelo prestador do serviço.
Descarrilamento do Elevador da Glória faz duas vítimas da Santa Casa da MisericórdiaTIAGO PETINGA/LUSA
No relatório preliminar do acidente, esta segunda-feira divulgado e a que a Lusa teve acesso, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) diz que as inspeções previstas para o dia do acidente "estão registadas como executadas, embora detenha evidências de que não foram feitas no período horário indicado na correspondente folha de registo".
Num comunicado, a Carris destacou que o conselho de administração da empresa desconhecia "toda a factualidade descrita", uma vez que "este incumprimento nunca foi reportado pela Direção de Manutenção do Modo Elétrico, nem pelo Gestor do Contrato, que aliás reiteraram a máxima confiança no desempenho desta empresa, mesmo após o acidente ter ocorrido".
"De momento, estão a ser apuradas as respetivas responsabilidades, sendo que o Diretor de Manutenção do Modo Elétrico foi, entretanto, demitido", acrescentou.
O acidente com o elevador da Glória, ocorrido em 03 de setembro, causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.
A investigação ao acidente do elevador da Glória detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor, apontando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.
Segundo os investigadores, "embora as ações de manutenção contratualmente previstas e planeadas estivessem a ser registadas como cumpridas em sistema de registo próprio, ao qual a Carris tem acesso direto, foram recolhidas evidências de que tal registo não corresponde às tarefas que efetivamente foram executadas".
Na nota, a Carris indicou ainda que vai aguardar "o relatório final para uma pronúncia mais abrangente e concreta sobre o apuramento das causas do acidente" e insistiu que está a proceder "a diversas auditorias internas e externas no âmbito da Qualidade, sendo detentora de várias certificações".
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
E essa gente está carregada de ódio, rancor e desejos de vingança, e não esquecem nem perdoam o medo e a humilhação que aqueles seus familiares (e, em alguns casos, eles próprios, apesar de serem, nessa altura, ainda muito jovens).
A evolução das políticas públicas de energia e ambiente, desde a década de 70, tem sido positiva, especialmente no domínio da agenda e formulação de políticas, atravessando governos diversos, embora muito por efeito da nossa integração europeia.