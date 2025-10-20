Elevador da Glória. Carris diz desconhecer falhas de empresa externa responsável pela manutenção

Num comunicado, a Carris destacou que o conselho de administração da empresa desconhecia “toda a factualidade descrita”.

A Carris afirmou esta segunda-feira desconhecer qualquer incumprimento por parte da empresa que fazia a manutenção do Elevador da Glória, em Lisboa, após um relatório preliminar indicar falhas e omissões nos trabalhos efetuados pelo prestador do serviço.



Descarrilamento do Elevador da Glória faz duas vítimas da Santa Casa da Misericórdia TIAGO PETINGA/LUSA

No relatório preliminar do acidente, esta segunda-feira divulgado e a que a Lusa teve acesso, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) diz que as inspeções previstas para o dia do acidente "estão registadas como executadas, embora detenha evidências de que não foram feitas no período horário indicado na correspondente folha de registo".

Num comunicado, a Carris destacou que o conselho de administração da empresa desconhecia "toda a factualidade descrita", uma vez que "este incumprimento nunca foi reportado pela Direção de Manutenção do Modo Elétrico, nem pelo Gestor do Contrato, que aliás reiteraram a máxima confiança no desempenho desta empresa, mesmo após o acidente ter ocorrido".

"De momento, estão a ser apuradas as respetivas responsabilidades, sendo que o Diretor de Manutenção do Modo Elétrico foi, entretanto, demitido", acrescentou.

O acidente com o elevador da Glória, ocorrido em 03 de setembro, causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

A investigação ao acidente do elevador da Glória detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor, apontando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

Segundo os investigadores, "embora as ações de manutenção contratualmente previstas e planeadas estivessem a ser registadas como cumpridas em sistema de registo próprio, ao qual a Carris tem acesso direto, foram recolhidas evidências de que tal registo não corresponde às tarefas que efetivamente foram executadas".

Na nota, a Carris indicou ainda que vai aguardar "o relatório final para uma pronúncia mais abrangente e concreta sobre o apuramento das causas do acidente" e insistiu que está a proceder "a diversas auditorias internas e externas no âmbito da Qualidade, sendo detentora de várias certificações".