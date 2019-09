Jihadista português em entrevista: “Se acabas a matar pessoas inocentes, isso não é bom”

É o mais detalhado relato do percurso de Nero Saraiva na Síria – e contado pelo próprio. Em entrevista à agência curda ANF, o mais importante membro português do Estado Islâmico conta como chegou ao território em 2012, fala da relação com os outros jihadistas portugueses e outros terroristas, como Omar al Shishani (ex-líder-militar do grupo), descreve brevemente as suas funções e explica como foi ferido em Baghouz, o último reduto da organização terrorista, e como saiu de lá quando houve uma espécie de trégua entre jihadistas e a coligação internacional.

As declarações de Nero Saraiva confirmam em grande parte as informações que têm sido divulgadas pela SÁBADO em várias reportagens – mas ainda com mais detalhes. No vídeo, de cerca de 15m, a que a SÁBADO teve acesso na integra, o mais perigoso terrorista português surge visivelmente magro, com uma enorme cicatriz na cabeça e a falar em inglês e árabe. Graças aos movimentos dos braços é visível que perdeu parte de alguns dedos. Surge de camisa azul, diferente das imagens que tem corrido mundo de prisioneiros amontoados com fatos cor-de-laranja. É também filmado apenas da cintura para cima, provavelmente para não se ver que tem as pernas paralizadas.

Na entrevista, que é meramente descritiva e na qual Nero Saraiva não é confrontado com as suspeitas que sobre si recaem, o jihadista começa por dizer que cresceu em Portugal e que foi para Londres quando tinha 12 anos. Uma década mais tarde, já convertido ao islão, começou a ouvir falar na situação na Síria. "As pessoas começaram a falar e a dizer que todos os muçulmanos deviam estar juntos", disse. Tal como a SÁBADO revelou em primeira mão, Nero Saraiva chegou à Síria em abril de 2012. Agora especificou que viajou do Sudão para a Turquia com Edgar Rodrigues da Costa. Antes, sabe a SÁBADO, terão estado na Tanzânia onde Edgar viveu quase dois anos e onde casou com Fatuma Majengo. De Istambul, os dois seguiram para Hatay e depois para Reyhanli onde atravessaram a fronteira com a Síria. "Costumávamos ver os polícias [turcos] todos os dias para cima e para baixo. Nunca nos disseram nada".





Ficaram duas semanas à procura de uma forma de entrar na Síria. Conseguiram com a ajuda de alguém do Ahrar al-Sham [uma coligação de vários grupos salafistas que se uniram para combater o regime de Bashar al Assad]. "Perguntámos a algumas pessoas se nos levavam a uma certa zona e um deles disse-nos: ‘sem problema’. Obviamente que levou dinheiro". Foram para Idlib, onde Edgar Costa e Sadjo Turé chegaram algum tempo depois.

Nesta altura, acreditam as forças e serviços de segurança portugueses, Nero Saraiva e os amigos estiveram envolvidos no primeiro rapto do fotojornalista britânico John Cantlie, em junho de 2012. Não há qualquer referência a essa suspeita na entrevista.



Pouco depois da fuga de Cantlie, Edgar, Sadjo e Celso voltaram à Europa "porque tinham mulheres". Nero ficou na zona de Idlib e Al Bab com membros da Ahrar al Sham. "Se conseguíssemos ajuda do Reino Unido para trazer… alhamdulilah, eles conseguiram muitas coisas. Arranjaram dinheiro, roupas, máquinas e essas coisas. O Sadjo estava há muito tempo com um grupo de pessoas de East London, quando havia problemas no Paquistão, como cheias, elas costumavam ajudar muito".





London ISIS chief & Commander of ISIS Foreigners Terrorists (Nero Saraiva) Captured by US backed Kurdish Led SDF In Syria.

kidnapping of British war photographer John Cantlie



Os amigos começaram então a enviar coisas do Reino Unido. "Reuníamos tudo e dávamos aos campos ou às pessoas. Quando tínhamos coisas, maquinaria, construíamos hospitais."

De Atme foi para a localidade de Hraytan, perto de Allepo. Aí juntou-se ao Katibat al Muhajereen, um grupo formado maioritariamente por jihadistas ocidentais liderado por Omar al Shishani [futuro líder militar do EI]. Questionado sobre Shishani, diz: "conheci-o pela primeira vez em Allepo. No início ele estava também com o Ahrar al Sham."

No entanto, mais do que ajudar o povo sírio, uma investigação recente da SÁBADO e do jornal finlandês Helsingin Sanomat coloca-o, primeiro, como sniper de um batalhão do Katibat Al Muhajereen e, mais tarde, como emir desse mesmo batalhão após a morte de um terrorista finlandês de origem somali – algo que foi testemunhado por jihadistas finlandeses que voltaram à Europa e que o português não refere na entrevista.

Durante o conflito entre o então Estado Islâmico do Iraque e da Síria e o Exército Livre da Síria, Nero Saraiva viajou para Raqqa e juntou-se ao EI em 2014. "Fomos com as mulheres. Pode perguntar à minha ex-mulher, a finlandesa", diz. Um mês depois, foi incluído num grupo de estrangeiros chamado Katibat [batalhão] Musab al Zarqawi onde ficou encarregue de registar os recrutas que chegavam da Europa.

Disse que não ficou muito tempo com essa tarefa. "Talvez menos de três meses. Era cansativo, estar sempre a escrever nomes e atrás de pessoas. Depois fui fazer outro trabalho: reconhecimento. Em todas as áreas", disse.

Foi nesta altura que se tornou suspeito de envolvimento no filme de decapitação do norte-americano James Foley. Motivo: a 10 de julho de 2014 colocou um post no Twitter e no Facebook que dizia: "Mensagem para a América: o Estado Islâmico está a fazer um novo filme. Obrigado pelos atores". Na altura poucos compreenderam a publicação enigmática, mas o significado ficou claro 40 dias depois: a 19 de agosto, o grupo terrorista publicou o vídeo da decapitação do jornalista norte-americano James Foley. O título do filme era justamente: "Mensagem para a América." Nero não fala sobre isto na entrevista.

Pouco tempo depois, Nero alega ter sido ferido e viajado para Mossul para tratamentos e ter passado um ano no Iraque antes de voltar a Raqqa. Quando voltou a Raqqa voltou a fazer reconhecimentos. Tarefa em que, diz, esteve envolvido até ao início de 2016.

Após a libertação de Raqqa pelas forças curdas apoiadas pela coligação internacional, disse que foi primeiro para Mayadeen e depois para a região de Deir ez-Zor. O seu último refúgio foi Baghouz, onde ficou ferido. A SÁBADO sabe que a primeira vez que foi atingido ia na rua com a atual mulher, Ângela Barreto. Ficou ferido nas pernas. A segunda, relatada na entrevista, estava na tenda com a mulher e as filhos quando uma bomba caiu: "Cortei os dedos e fiquei com o crânio partido, o ombro direito partido. Estava na tenda com a minha família, a minha mulher. Perdi a consciência. Fui posto num carro porque disseram que havia conversações de paz entre curdos e o Estado Islâmico e americanos e que íamos com as famílias".

Nero e Ângela saíram de Baghouz a 3 de março. Desde então que está detido. Primeiro em tratamentos, atualmente na prisão. Questionado sobre a vida no grupo terrorista disse: "Se não és parte do Estado Islâmico ou se tentares sair acabas na prisão. Se alguma coisa acontecer talvez acabem por te matar." Ângela encontra-se no campo de Al Hol.

No que parece mostrar algum arrependimento, afirma: "Claro que isto não é bom. Se acabas a matar inocentes, isso não é bom". Conselhos? "O meu conselho é aprendam a vossa deen [religião] e saibam o que estão a fazer. Às vezes podem cair em algo que não compreendem e vão colocar-se numa situação da qual é difícil sair".

Não diz em qualquer parte se quer regressar à Europa ou a Portugal.