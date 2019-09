O líder do PS elogiou esta quinta-feira em Santarém o socialista Vieira da Silva pelo seu contributo, como ministro, para a solidez do sistema de pensões, depois de o governante ter anunciado que vai abandonar a vida política ativa.Na sua intervenção num comício realizado na Casa do Campino, em Santarém, António Costa considerou "particularmente simbólico" que tenha sido neste distrito que Vieira da Silva tenha decidido, como cabeça de lista, concluir a sua atividade política, que classificou como "longa, rica e de grande relevo nacional".Segundo o secretário-geral do partido, o atual ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, cabeça de lista do PS pelo distrito em 2015, "fez muito ao longo da vida pela reforma" dos portugueses, garantindo, também, a solidez daquele sistema para as gerações futuras.Dirigindo-se a um conjunto de jovens que estavam a assistir ao comício, António Costa frisou que estes "podem saber que quando chegarem à idade da reforma, o sistema de pensões está sólido, garantido e que podem confiar na solidariedade entre gerações".Na sua intervenção, Alexandra Leitão, cabeça de lista do PS por Santarém, salientou que a região teve "melhorias significativas nestes quatro anos", em vários setores, nomeadamente, na saúde e na educação, mas também no tecido empresarial e nas exportações.Segundo a secretária de Estado adjunta e da Educação, a taxa de abandono escolar no distrito de Santarém é "inferior à média nacional", cifrando-se em 10,5%, quando a média do país é de 11,8%, tornando-a na "taxa de abandono escolar mais baixa de sempre" do país, sustentou.