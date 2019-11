Presas em terra de ninguém

"Alhamdulillah, cheguei em segurança ao Shaam. Irmãs, não hesitem. Sinto-me tão bem em casa. In Shaa Allah, Alá irá reunir-nos a todos em breve." Estávamos em agosto de 2014. E foi com estas quatro simples frases que Ângela Barreto anunciou à família e aos amigos, através da sua página no Facebook, aquilo que, durante meses, tinha organizado em segredo: a viagem para a Síria para ir viver sob o jugo do autoproclamado Estado Islâmico (EI). Os preparativos também tinham sido feitos online. Foi aí, na Internet, que conheceu o jihadista português Fábio Poças, com quem viria a casar em Raqqa , a chamada capital do grupo terrorista.Os primeiros tempos correram-lhe bem. "Antes chamava alegria a momentos temporários de felicidade. Só agora, que vim para um Estado Islâmico, percebi que todos os ingredientes da felicidade estão aqui, pois estou no paraíso", escreveu no Facebook. À família dizia que fazia uma vida normal, ia ao supermercado, às compras e, sobretudo, não sentia nas ruas olhares reprovadores por cobrir todo o corpo de negro. Numa entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, dada depois de a sua viagem ser divulgada pelos órgãos de comunicação social, afirmou: "Estou aqui pela minha fé. Escolhi viver no Estado Islâmico. Aqui não recebo olhares estranhos por causa da minha burqa. Odeio a Holanda. Aqui não sou abordada, nem abusada. Aqui é mais fácil professar a minha fé de acordo com o Corão e a Sunnah." E garantia: "Nunca mais vou voltar, nem que me oferecessem um milhão." Passara a chamar-se Umm Al Andalus.Leia o artigo na íntegra na Máxima