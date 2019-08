O mais perigoso terrorista português do Estado Islâmico preso na Síria

Nero Saraiva foi capturado pelas forças da coligação internacional. Esteve até ao último momento em Baghouz, com os mais radicais membros do grupo terrorista. Foi sniper e emir de um batalhão de combatentes ocidentais. Está num campo de detenção, paralisado e diz-se casado com Ângela Barreto, viúva do jihadista Fábio Poças.