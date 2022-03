O Governo visto ao raio-x

António Costa fez escolhas a pensar no PS, foi buscar estrelas e manteve alguns ministros polémicos. Que sinais dão as opções de Costa para este Governo de maioria absoluta?

O novo Governo terá nova casa, no histórico edifício da CGD na João XXI, e será pela primeira vez paritário, com tantas ministras como ministros. Há muitas escolhas feitas a pensar na vida interna do PS, a promoção de alguns dos mais próximos do primeiro-ministro e governantes que se mantêm apesar das polémicas. Mas há também nomes fortes vindos da sociedade civil, que são um sinal de abertura e dão peso técnico ao Executivo.