Marcelo segura Costa e define missões para o Governo

António Costa não poderá deixar o mandato a meio, entregando o Governo a outro socialista. Se isso alguma vez passou pela cabeça do primeiro-ministro – de quem se diz ter a ambição de um cargo europeu – Marcelo Rebelo de Sousa cortou os pés a essa hipótese. No discurso de tomada de posse do novo Executivo, o Presidente da República deixou claro que vitória do PS teve colada "a cara" de Costa e não é transferível para outro rosto socialista.