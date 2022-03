Estes são os novos líderes parlamentares dos partidos na Assembleia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dará posse ao novo Governo esta quarta-feira, 30 de março, às 17h, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Esta terça-feira, contudo, é o dia em que a Assembleia da República (AR) recebe a primeira sessão plenária da nova legislatura, votando, a partir das 15h, a eleição do presidente da AR. Augusto Santos Silva deixa a pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros para tomar posse como a segunda figura do Estado português.