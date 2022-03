Aldeia de Salsas, em Bragança, vai transformar-se em centro de acolhimento para refugiados

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A delegação de Bragança da Cruz Vermelha Portuguesa anunciou hoje que vai abrir, no próximo mês, um centro de acolhimento de refugiados de qualquer proveniência ou nacionalidade, na aldeia de Salsas.







REUTERS/Hannah McKay

Este serviço resulta de um protocolo celebrado com a paróquia local de São Nicolau que disponibilizou um edifício para criar no concelho de Bragança este novo local de acolhimento de refugiados ou requerentes de asilo, como informa a Cruz Vermelha, em comunicado.O edifício vai ter obras de melhoria das condições e eficiência energética, com um custo de 18 mil euros "assegurado integralmente pela Cruz Vermelha Portuguesa".De acordo com esta instituição, "o espaço passará a ter capacidade para acolher oito refugiados de forma simultânea, sobretudo famílias, independente da sua condição, local de proveniência ou nacionalidade"."Entendemos ser este mais um momento que assinala o trabalho diário, responsável e credível por parte da Delegação de Bragança da Cruz Vermelha Portuguesa, numa área de grande interesse e atualidade para o país", justifica.