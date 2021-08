Humberto Pedrosa e os outros caçadores milionários que financiaram o Chega

Em maio de 2020, um grupo de amigos da caça combinou um almoço diferente. O advogado Francisco da Cruz Martins juntou na sua casa, em Cascais, um conjunto de amigos e conhecidos, todos eles homens de negócio com peso nos mais variados setores da economia nacional, para ouvir André Ventura, deputado e presidente do Chega, e também o seu vice-presidente, Diogo Pacheco de Amorim. Espalhados por duas mesas de jantar, dezenas de empresários ouviram atentamente o novo deputado, entre eles Humberto Pedrosa, dono do grupo Barraqueiro e então administrador e acionista da TAP, e João Maria Bico Bravo, magnata da área da Defesa e dono do grupo Sodarca. Sete meses depois de ser eleito parlamentar pelo Chega, aquele convívio e encontro de networking de Ventura viria a compensar, traduzindo-se em dezenas de milhares de euros de donativos, onde pontuam contributos de Pedrosa e Bravo, mas não só.



À SÁBADO, Pedrosa garante que a informação é “completamente falsa” – “nego veemente que alguma vez ou nalguma circunstância tenha feito qualquer donativo ao Chega” –, mas as faturas que o próprio Chega apresentou na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), assim como os relatos de quem esteve presente no almoço, mostram o contrário. Segundo a documentação, a que a SÁBADO teve acesso, Humberto Manuel dos Santos Pedrosa fez uma transferência de 5 mil euros ao partido no dia 17 de junho de 2020. Na altura, pertencia à estrutura acionista da TAP através do consórcio Gateway, da qual também fazia parte o norte-americano David Neeleman, e ocupava um lugar na administração da TAP. Com o reforço da posição do Estado na TAP (que passou a ter estatuto de empresa pública), quatro meses depois de dar o donativo ao partido de Ventura, Pedrosa acabaria por renunciar ao cargo na administração, alegando incompatibilidade com as suas outras funções na Barraqueiro. Hoje em dia, ainda detém 22,5% da transportadora aérea.



Nove dias depois do donativo de Pedrosa, foi a vez de João Maria Bravo (ou apenas Bico Bravo, como lhe chamam os amigos). Também de acordo com as faturas entregues pelo Chega à ECFP, fez uma transferência de 5 mil euros ao partido no dia 26 de junho. Empresário de peso na Defesa e Administração Interna, lidera o fornecimento de armas, munições, tecnologia e equipamento militar ao Estado através do grupo Sodarca. Certificado pela NATO, o grupo tem empresas como a Helibravo, que fornece helicópteros ao Estado, e a Sodarca Defense, distribuidora das armas Glock em Portugal, usadas, por exemplo, pela PSP e pelo SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). À SÁBADO, Bravo recusa fazer qualquer comentário: “Apenas refiro que todos os apoios que prestei ao partido foram dentro da legalidade.”