A campanha cheia de 'cenas giras' de Alexandre Poços pelo PSD Oeiras

Alexandre Poço, candidato com 1,92 metros, quer mostrar que "os políticos não são todos iguais" e lançou uma campanha "muito pouco convencional" e cheia de "cenas giras".

Alexandre Poço é o líder da Juventude Social Democrata (JSD) e candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Oeiras. Aos 29 anos lançou-se na corrida autárquica equipado com meias laranjas e uma atitude irreverente. As promessas eleitorais? "Cenas giras."

Começaram a ser divulgadas esta quarta-feira os materiais de campanha para a candidatura social-democrata. O primeiro partilhado pelo líder da JSD foi um cartaz em que surge deitado junto ao slogan "A dar tudo por Oeiras". Na legenda que acompanha a fotografia no Instagram, o político escreve: "Hoje começo uma campanha que vai tentar o impossível: mostrar que os políticos não são todos iguais. Se também tu dás tudo por Oeiras, junta-te a nós em o site da campanha autárquica de Alexandre Poço".

Mas este não foi o único cartaz divulgado. Outros há em que surge em pose 007 e com uma adaptação da frase icónica da personagem de Ian Fleming: "Poço, Alexandre Poço". Há também outro cartaz onde imita a imagem dos filmes do agente secreto ao serviço de sua majestade, mas com referência também ao filme Missão Impossível.