Debate. Tavares só precisou de uma barra para atacar Ventura com o RSI

Para Rui Tavares, André Ventura é "um candidato do sistema", "apadrinhado por ministros de governos anteriores, dirigentes de clubes de futebol e pela imprensa sensacionalista". Para o líder do Chega, o Livre apresentava o "programa mais irresponsável que já vi na vida". Ao longo de 25 minutos, Ventura atirou-se às medidas do Livre, mas Rui Tavares foi mais abrangente.





Quem venceu o debate

Ao longo dos 25 minutos, Ventura tentou isolar e atacar algumas medidas do Livre, mas não conseguiu impor-se a críticas como a de o programa do Chega "não ter nada para oferecer ao futuro" ou às referências aos financiadores do seu partido. O argumento do Rendimento Social de Inserção também acabou vencido por um gráfico de barras que comparava o que uma família de três pessoas recebia de RSI ao longo de 80 anos e as dívidas de Luís Filipe Vieira ao BES. A barra referente ao ex-presidente do Benfica encheu várias páginas.