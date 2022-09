Famílias Mello e Champalimaud financiaram o Chega em 2021

Extratos da conta de donativos do Chega na Entidade das Contas revelam principais doadores do partido de André Ventura. CEO da EDP financiou Iniciativa Liberal e PS angariou na Mota-Engil e donos do Pestana e Sana.

A dois dias de os portugueses irem às urnas para as legislativas, André Ventura proclamou-se o candidato "do povo" contra as "elites" enquanto discursava na luxuosa Quinta da Marinha, em Cascais. "Só há um partido verdadeiramente contra o sistema de interesses instalados, que é o nosso. Se todos nos querem anular e aniquilar, eu tenho a certeza que o povo português vai dizer que quem manda é o povo e não as elites", afirmou num almoço-convívio do Chega num hotel da zona, o The Oitavos, onde um quarto custa entre 314 euros e 1.688 euros por noite. Ações políticas são incomuns no bairro milionário de Cascais, mas para o Chega isso não seria problema – afinal, ao longo dos sete meses anteriores, o partido de André Ventura tinha recebido apoio e donativos da família Champalimaud, que detém parte da Quinta da Marinha.