Wikipédia obrigada a eliminar informações que ligam empresário ao Chega

A página Wikipédia foi obrigada pelo Tribunal da Relação de Lisboa a eliminar todo o conteúdo que ligava o empresário César do Paço ao partido Chega.





Segundo nota o Correio da Manhã, em causa estão informações como uma doação ao partido superior a 10.480 euros, a ligação a dirigentes do Chega e a participação num comício em 2020.À parte, terão ainda de ser eliminadas todas as informações disponíveis na página online que relacionem César de Paço com o Movimento Zero, bem como informações "de índole criminal alegadamente praticados".Leia a notícia completa no Correio da Manhã