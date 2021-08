O estranho mundo do Chega autárquico

Com cartomantes, treinadores de ginásios, parentes próximos a encher listas e bombeiros cantores, a corrida vai animada, às vezes conturbada. E ainda só vai no adro.

Nas eleições para Vendas Novas, o Chega poderá ter uma enorme vantagem face aos outros partidos: é possível que já saiba o resultado que vai alcançar nas eleições autárquicas de setembro. Como? É que a sua cabeça de lista à Assembleia Municipal de Vendas Novas é um dos nomes na lista à Câmara Municipal de Vendas Novas, Céu Marquez, dona de uma ervanária que além de vender produtos contra o mau-olhado dá consultas de tarot e cartomancia. Dona da ervanária Dona Maria, Céu Marquez oferece “produtos naturais, homeopáticos e esotéricos” e “consultas de tarot e cartomancia”. Os produtos ajudam a “desfazer feitiços e magias negras”, lê-se na página.



Mas Céu Marquez não é a única candidata do Chega que vem de um mundo que não o da política. Entre bombeiros cantores, mestres de artes marciais e militantes suspensos, há todo um encantado mundo das autárquicas no Chega.



O líder do partido, André Ventura, suspendeu o seu mandato de deputado para liderar a campanha eleitoral pelo País. É também ele que dá a cara na maior parte dos cartazes do Chega, surgindo sempre em primeiro plano, com o candidato autárquico a ficar “para trás”. A história dos candidatos “atrás” de Ventura é muito rica.