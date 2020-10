Um hospital que se encontra há ano e meio sem abrir, em Miranda do Corvo (Coimbra), está transformado em estúdio para filmagens, tendo sido arrendado, por uma semana, a uma empresa francesa."Perante o agravamento da pandemia, Portugal transforma o Hospital Compaixão em estúdio para filmagens", revelou a Fundação ADFP, entidade proprietária do equipamento.O objetivo de uma multinacional de origem francesa, através de um filme publicitário, consiste em manifestar gratidão para com os profissionais de saúde, especialmente os que estão na linha da frente do combate à Covid-19.Para a Fundação - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, "numa Europa com falta de respostas perante a pandemia, Portugal dá-se ao luxo de ter um hospital fechado, parecendo dar razão aos políticos ‘frugais’ do Norte da Europa; neste caso, são 10 milhões de euros que estão ‘às moscas’ numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pode entrar em ruptura".Face à Covid-19, "quando em Portugal se gasta dinheiro a instalar hospitais de campanha sem condições em pavilhões desportivos, o Governo mantém fechado um hospital moderno e bem equipado", adverte a instituição."A bizarra transformação do Hospital Compaixão em estúdio de cinema seria anedótica e risível se não fosse trágica e uma manifestação de desperdício de recursos na saúde", disse ào médico Jaime Ramos, presidente da Fundação ADFP.Há meio ano, a unidade hospitalar foi oferecida, em vão, ao Governo para reforço do combate à pandemia."Ninguém sabe a razão por que o Ministério da Saúde não cria condições para funcionamento do Hospital Compaixão e descarta integrá-lo no SNS através de acordo de cooperação sem fins lucrativos", acentua o médico.Apetrechada para funcionar, a infra-estrutura hospitalar permanece por abrir, há ano e meio, devido à falta de um acordo de cooperação com a ARS/Centro.O equipamento, a poucos minutos de Coimbra através da A-13, está dotado de 55 camas, possui quatro ventiladores, equipamento de tomografia computorizada (TAC), raio-X e ecografia, a par de bloco operatório (com duas salas de cirurgia) e área para serviço de urgência.