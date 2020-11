Hospital novo sem abrir junta Rui Rio e autarcas do PS

O líder do PSD terá a companhia de quatro autarcas do PS quando visitar, quarta-feira (4), em Miranda do Corvo, o Hospital Compaixão, que se encontra há ano e meio sem abrir.Os autarcas socialistas Miguel Baptista (líder do Município mirandense), João Mourato (presidente da Assembleia Municipal), Fernando Araújo (presidente da Junta de Miranda do Corvo) e José Alexandre (presidente da Junta de Vila Nova) foram convidados, pela Fundação ADFP, a juntar-se a Rui Rio a fim de "alertar o Governo e a ARS/Centro para o injustificado desprezo a que a Administração Central tem condenado as pessoas que podem beneficiar de um moderno equipamento hospitalar".Para o médico Jaime Ramos, presidente da instituição (sem fins lucrativos) proprietária da unidade hospitalar, a Fundação - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional "continua vítima de ostracismo na medida em que o Ministério da Saúde recusa qualquer diálogo".As juntas das quatro freguesias mirandenses (três delas afectas ao PS) propuseram-se, em Junho, reclamar a abertura do Hospital Compaixão, cuja falta de funcionamento se deve à inexistência de um acordo de cooperação entre a Fundação ADFP e a ARS/Centro.A unidade hospitalar possui 55 camas (em quartos com casa de banho privativa), bloco cirúrgico (com duas salas para operações), quatro ventiladores e tecnologia de diagnóstico: tomografia axial computorizada, raio x, mamografia e ecografia.