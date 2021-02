Dono de hospital em Miranda do Corvo fez ajustes a si próprio, à mulher e irmã

A 9 de novembro de 2020 a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) enviou um email a 17 entidades, entre hospitais privados e da área social, a pedir ajuda no combate à pandemia, com um prazo de dois dias para responderem. Um dos destinatários foi o Hospital da Compaixão, em Miranda do Corvo.



De acordo com fonte oficial da ARSC, a Fundação ADFP, IPSS dona do hospital, só respondeu 14 dias depois (e impôs condições prévias): "Estamos disponíveis para aderir desde que tenhamos contrato para Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença para um mínimo de 30 camas e acordo de cooperação para cirurgias e consultas médicas, idêntico ao de outras IPSS da área de influência de Coimbra." O assunto ficou por aí.



E é nesta inércia que permanece o Hospital da Compaixão: construído e equipado desde 2019, com 55 camas, bloco operatório e equipamento de imagiologia médica, como TAC, Raio-X e ecografia, além de quatro ventiladores, mas tudo por estrear. As poderosas imagens do hospital vazio têm sido usadas à direita como retrato do "complexo do Governo contra os privados", como descreveu o líder do PSD, Rui Rio, numa visita em novembro.