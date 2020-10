Pedro Rodrigues acha que o PSD não pode deixar passar a proposta de lei do Governo para tornar obrigatória a instalação da aplicação Stayaway Covid e apela aos deputados do seu partido que votem contra, numa carta aberta endereçada a Rui Rio, o único líder partidário a deixar a porta aberta à eventual aprovação do diploma.Considerando que a aprovação da proposta "constituiria um profundo retrocesso no nosso Estado de Direito Democrático", Rodrigues lança um apelo a Rio para que "inequivocamente, manifeste a discordância do partido face a esta inaceitável proposta do Governo"."Apelo também a todos os deputados do PSD que votem contra esta proposta de lei, travando, assim, o que constituiria um profundo retrocesso no nosso Estado de Direito Democrático", escreve numa carta aberta a que ateve acesso.Para Pedro Rodrigues, a proposta que saiu do último Conselho de Ministros sobre a aplicação de rastreamento de contactos de infetados com covid-19, "é o corolário da profunda desorientação em que o Governo se encontra". E deve ser travada pelo seu partido com o voto contra."O PSD tem a responsabilidade histórica de defender intransigentemente os direitos fundamentais dos cidadãos e o nosso Estado de Direito Democrático", frisa o deputado, argumentando que a "defesa intransigente do Estado de Direito Democrático e a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos são princípios impostergáveis que nenhuma situação, por mais complexa que se demonstre, pode colocar em crise".Citando o papel desempenhado por Jorge Miranda, Costa Andrade e Marcelo Rebelo de Sousa, como deputados constituintes do PPD, para garantir "um conjunto de Direitos, Liberdades e Garantias que caraterizam o nosso sistema político-constitucional", Pedro Rodrigues recorda que a "defesa do personalismo e do humanismo sempre marcaram a história, o percurso e a ação política do PSD"."A obrigatoriedade da instalação da aplicação Stayway Covid, tal como propõe o Governo, viola flagrantemente Direitos Fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa, constituindo uma transfiguração do nosso Estado de Direito Democrático, com o qual o PSD não pode, de modo algum, compactuar", afirma Rodrigues, lembrando que "os cidadãos portugueses têm o direito de controlar os seus dados pessoais, de circular sem qualquer controlo por parte de entidades públicas, bem como têm o direito à privacidade"."Apelo ao Presidente do PSD que não deixe, em circunstância alguma, de defender o nosso legado e património histórico e ideológico, bem como a nossa identidade, afirmando o PSD como o partido das liberdades, do humanismo e do personalismo", conclui o deputado.Até agora, o PSD não deixou claro qual o sentido de voto na proposta que irá a votos esta sexta-feira na Assembleia da República, com Rui Rio a afirmar não quer "derrotar" à partida a ideia, deixando no ar a ideia de que a pode viabilizar ou pelo menos permitir que baixe à especialidade sem votação, para que em sede de comissão o partido apresente uma proposta para tornar obrigatórias as máscaras na via pública, mas não a aplicação.Todos os outros partidos (à exceção do PS) anunciaram já a sua oposição à medida proposta pelo Governo. E até na bancada socialista a líder parlamentar Ana Catarina Mendes admitiu "dúvidas" que a levam a querer ouvir especialistas antes de emitir um parecer final sobre a ideia, que já mereceu duras críticas de alguns deputados eleitos pelo PS.