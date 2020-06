Hospital sem abrir há um ano mobiliza autarcas

Reclamar a abertura do Hospital Compaixão, em Miranda do Corvo, por inaugurar há um ano, vai ser objecto de iniciativas das quatro juntas das freguesias do Município (três delas afectas ao PS).

A "união de esforços" foi divulgada, este domingo, pela Fundação ADFP, proprietária do equipamento cuja falta de funcionamento se deve à inexistência de um acordo de cooperação entre a instituição sem fins lucrativos e a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Segundo a ADFP, representantes das quatro autarquias visitaram a unidade hospitalar e "foi unânime o sentimento que a situação não se pode manter", sendo a abertura "muito importante para a qualidade de vida das pessoas" daquela região.

Informalmente, os autarcas Fernando Araújo (Miranda do Corvo), Joel Barata (Lamas), João Carvalho (Semide e Rio de Vide) e José Alexandre (Vila Nova) e o médico Jaime Ramos (presidente da Fundação) abordaram "algumas possíveis formas de luta" como manifestações, vigílias e abaixo-assinados (inclusive uma petição à Assembleia da República).

Há um "sentimento de incredulidade por a ARS/Centro se recusar ao diálogo e nunca ter visitado o Hospital Compaixão", acentua um comunicado acabado de divulgar.

A ADFP construiu um equipamento que representa um investimento de sete milhões de euros, considerado pelo cirurgião Manuel Antunes como "hospital de vanguarda, com equipamento de topo", assinala a instituição sem fins lucrativos.

A Câmara Municipal de Miranda (PS) prometeu 750 000 euros para construção, mas, "desde então, todos os contactos com a ARS/Centro e autoridades do Estado resultaram infrutíferos, o que levou Jaime Ramos a aludir a razões que a razão desconhece para não haver acordo de cooperação", adverte a Fundação ADFP.

Segundo a instituição, os quatro autarcas exprimiram "a opinião que a unidade só não abre por se estar a defender interesses privados de outras clínicas, as quais perderão negócio e, por isso, não querem que o Hospital Compaixão abra no Pinhal Interior".

Este novo equipamento apresenta 30 camas para cuidados continuados de convalescença e um desconto de 10% ao Estado nos acordos de cooperação para cirurgias, consultas de especialidade e realização de exames de diagnóstico.

"Por ofícios dirigidos à Administração Regional de Saúde do Centro, desde Setembro de 2010, solicitámos que no Hospital fossem instaladas unidades de cuidados continuados de convalescença e paliativos", tem acentuado o presidente da Fundação ADFP, recordando que "em toda a sub-região do Pinhal Interior não há uma única cama destas tipologias".