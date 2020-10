O secretário de Estado Adjunto e da Saúde foi esta segunda-feira questionado sobre se em Portugal pode ser decretado um confinamento de duas semanas como aconteceu no País de Gales. "Eu diria que cada país tem usado a sua própria estratégia. Estamos todos a aprender uns com os outros. Estamos a todo o custo a evitar confinar, porque não podemos ficar fechados todo o inverno como é óbvio", afirmou.



Em conferência de imprensa, António Lacerda Sales salientou ainda: "Não teremos garantidamente de ficar confinados se conseguirmos manter o distanciamento social e o nosso comportamento individual de acordo com aquilo que são as diretrizes da DGS". O secretário de Estado Adjunto e da Saúde reforçou que essa "etiqueta comportamental social é uma exigência não só no nosso meio laboral, mas também no nosso meio familiar".



Lacerda Sales pediu ainda que não sejam feitos "cenários de antecipação", por serem "imprevisíveis".