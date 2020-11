Ladeado por autarcas do PS, o líder do PSD exibiu, esta quarta-feira, o ‘cartão amarelo’ à ministra da Saúde por desconfiar de défice de racionalidade da governante ao lidar com o dossiê de um hospital privado sem estar a funcionar há ano e meio.Para Rui Rio, que visitou o Hospital Compaixão, em Miranda do Corvo (Coimbra) a convite da Fundação ADFP, no desempenho de cargos de responsabilidade acrescida, há que pôr a racionalidade acima da emotividade.Tendo presente que Marta Temido é natural de Coimbra, Rui Rio usou de ironia para dizer que talvez isso lhe tolde a lucidez ao lidar com o dossiê da unidade hospitalar pertencente à Fundação - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional.O mote tinha sido dado pelo presidente da instituição (sem fins lucrativos) e antigo deputado do PSD à Assembleia da República, Jaime Ramos, que invocou aspetos económicos, "como se os encargos com a saúde não acarretassem despesa para o Estado", e "sectarismo político" para aludir à discriminação alegadamente sofrida pela entidade dirigida pelo médico."Trata-se do(a) único(a) ministro(a) da Saúde que nunca teve tempo para receber o presidente da ADFP", desabafou o anfitrião de Rui Rio e de autarcas eleitos pelo PS, entre eles o líder da Câmara de Miranda do Corvo, Miguel Baptista, e o presidente da Assembleia Municipal, João Mourato.A falta de funcionamento do Hospital Compaixão, que possui, por exemplo, bloco cirúrgico e 55 camas, deve-se à inexistência de um acordo de cooperação entre a Fundação ADFP e a ARS/Centro.O médico, que agradeceu aos autarcas socialistas por terem aceitado o convite, assinalou "o simbolismo" da presença deles, e pediu ao líder do PSD que se insurja contra "a ostracização" a que julga ter sido votada a ADFP.Ao descartar "negócios com a Saúde" em que seja interveniente a Fundação, o médico associou a unidade hospitalar à sua vocação de melhoria da qualidade de vida e ao reforço da coesão territorial através da criação de emprego."Estranhamos que a ARS/Centro faça acordos com entidades lucrativas e discrimine uma instituição do sector social", declarou Jaime Ramos.O líder do Município de Miranda do Corvo, Miguel Baptista – que inscreveu a deslocação de Rui Rio num "reforço da luta" em prol da abertura do Hospital Compaixão – relembrou "as razões mais fortes" em abono do aproveitamento do equipamento.Neste contexto, o autarca socialista apelou ao "bom senso" do Ministério dirigido por Marta Temido e da ARS/Centro, presidida por Rosa Reis Marques.Segundo o presidente da Fundação ADFP, na sub-região do Pinhal Interior, entre Coimbra e Castelo Branco, não há qualquer cama de cuidados continuados de convalescença apesar de o CHUC e outros hospitais estarem cheios de pacientes que podem e devem ter alta e ser transferidos para unidades de retaguarda."Os hospitais correm o risco de ficar sobrelotados, devido à pandemia, mas o Ministério da Saúde recusa abrir camas de cuidados continuados de convalescença no Hospital Compaixão por birra sectária", alega o médico, em cujo ponto de vista o Governo "poderá estar a defender interesses privados, incluindo estrangeiros, que não querem concorrência por parte de uma instituição sem fins lucrativos".