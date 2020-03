Coronavírus: Hospital por abrir oferecido ao Governo

mais votado Humberto JanotaHá 54 minutos

Afinal temos pessoas benemérita. haja vontade governamental para que tudo seja resolvido em prol do contribuinte.

O governo e a DGS estão à espera do quê? Ontem já era tarde. Atuem e não venham rir quando fazem os comunicados à população.

A Sra ministra, a directora da DGS e o presidente do Infarmed têm de ser afastados dos seus lugares, pois o que se passou ontem relativamente ao ibuprofeno é surrealista. O comunicado que ontem apregoaram relativamente ao desmentido sobre o ibuprofeno não havia qualquer estudo científico da sua ineficácia sobre o covid 19 foi hoje completamente contrariado pela OMS.

Isto está a ser gerido por uma cambada de incompetentes e maus gestores do dinheiro alheio.

Um VIVA aos médicos, enfermeiros, bombeiros e todos os intervenientes nesta frente desconhecida. A classe política somente gravita em redor para tirar os dividendos das ações de quem realmente faz milagres e dá tudo o que têm. Um bem haja

