Covid-19: médico diz que Governo “está-se nas tintas para unir esforços”

No dia em que o Governo inaugurou hospital de campanha em Coimbra, responsável do Hospital Compaixão defende ter "melhores condições" do que nestes hospitais "instalados em pavilhões desportivos ou em estruturas abandonadas". Unidade de Miranda do Corvo está pronta a funcionar há dois anos, mas falta acordo com ARS/Centro.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde esteve na quarta-feira em Coimbra para assinalar o arranque da estrutura criada no antigo Hospital Militar de Coimbra para apoiar os hospitais do Serviço Nacional de Saúde que nesta zona do país também se mostram no limite da capacidade para responder à pandemia. Ora, este acordo, apesar de saudado, não deixou de levantar críticas. Em causa, o Hospital Compaixão, que há quase dois anos está pronto para funcionar, mas ainda não abriu por falta de um acordo de funcionamento com a Administração Regional de Saúde (ARS).



O médico e presidente da instituição sem fins lucrativos proprietária do Hospital Compaixão, Jaime Ramos, declara, à SÁBADO, que o Governo "está-se nas tintas para unir esforços no combate à covid-19".



"O que ao Governo interessa é prejudicar quem pensa diferente e negociar com quem é do mesmo partido", alega o líder da Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra.