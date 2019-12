O médico Manuel Antunes exorta os agentes políticos a "abrir os olhos" a propósito de, em Miranda do Corvo (Coimbra), o Hospital Compaixão estar há meio ano sem abrir.

Citado pela Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, proprietária da unidade hospitalar, o reputado cirurgião cardiotorácico desabafa que a situação se lhe afigura uma "dor de alma".

Convidado a deslocar-se a Miranda do Corvo, o médico – que, em exclusividade, se dedicou ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) – confessou surpresa devido ao facto de a presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, Rosa Reis Marques, nunca ter ido conhecer o Hospital Compaixão.





Segundo a ADFP, Manuel Antunes expressou a sua "incompreensão pelas dificuldades" com que a instituição do sector social tem deparado para outorgar com a ARS/Centro um acordo de cooperação.

Ao queixar-se de a instituição (sem fins lucrativos) estar a ser marginalizada, o médico Jaime Ramos aponta a agentes do Estado "práticas sectárias" e imputa-lhes "desejo de proteger interesses instalados, avessos a concorrência".

"Sentimos que só por isso não está a ser negociado connosco um acordo de cooperação", declarou à SÁBADO Jaime Ramos, em cujo ponto de vista há agentes do Estado que "não gostam dos dirigentes da Fundação".

Em ofício que acabou de chegar à Fundação ADFP, presidida por Jaime Ramos, o Ministério da Saúde diz que a ARSC não dispõe para 2020 de qualquer verba no esboço do seu orçamento capaz de lhe permitir dar início ao processo conducente a uma proposta de acordo de cooperação ao abrigo do Decreto-lei nº. 138/2013.





O Hospital Compaixão possui 40 camas para cuidados continuados (30 de convalescença e 10 para cuidados paliativos), mas o único gesto da ARS/Centro tendente a aproveitar o equipamento não passou de um aceno da Equipa Regional de Cuidados Continuados.

Para o timoneiro da Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, "o esforço feito para inverter o esvaziamento característico da interioridade está a ser injustamente desprezado".

Em alusão a uma sub-região "relativamente isolada", o cirurgião Manuel Antunes adverte que "muitas das necessidades ao nível da saúde podem, em grande medida, ser satisfeitas pelo Hospital Compaixão, que consiste numa unidade espantosa graças a equipamento de ponta e a amplas instalações".