Guia autárquico: O que se joga em cada partido nestas eleições?

Naquelas que são as eleições que mais candidatos mobilizam, joga-se o futuro de 308 câmaras e assembleias municipais e de 3092 freguesias. Mas há mais em jogo e os líderes partidários sabem-no. Afinal, que consequências podem ter os votos locais na política nacional depois deste domingo?

PS: segurar a vantagem, com derrotas à vista

António Costa parte com o melhor resultado de sempre do PS em autárquicas. Há quatro anos, os socialistas conquistaram 161 câmaras, com 144 maiorias absolutas. Não é fácil bater um record destes e Costa sabe que, mesmo perdendo algumas autarquias, poderá continuar a cumprir o objetivo que traçou no último Congresso.