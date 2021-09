'Nunca mais recuperamos Almada'

As projeções foram recebidas com surpresa. E houve quem baixasse os braços. Antes da meia-noite já Maria das Dores Meira concedia a vitória. Fica como vereadora e avisou Medeiros: "Isto está só a começar".

Para um supersticioso, um morcego a voar naquilo que se esperava ser uma noite de festa será, talvez, sinal de má sorte.



Para os apoiantes da CDU em Almada, o pequeno animal que voava vigorosamente junto à entrada da Academia Instrução e Recreio Familiar Almadense começou por ser uma graça de início da noite eleitoral.



Às 20h, quando as urnas fechavam no Continente, um deles esbracejava junto à porta para expulsar o animal. Outra apoiante da CDU contava que o neto, a quem falara do morcego, queria saber se tinha nome. Uma hora depois, com as primeiras projeções, talvez lhe chamassem amargo de boca.