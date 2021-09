O xadrez da sucessão de Rio no PSD

Paulo Rangel, Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz, Jorge Moreira da Silva, Pedro Rodrigues. As peças já se movem nos bastidores. Mas é Rui Rio quem controla o calendário. Está garantido que não haverá "terramoto", mas as placas tectónicas já se mexem.

Os opositores internos de Rui Rio sabem que precisam de gelo nos pulsos. Com mais vitórias ou mais derrotas nas autárquicas, nenhum dos putativos candidatos a líder do PSD quer dar um passo em falso. E isso pode significar ficar à espera do que Rio vai fazer antes de se declararem numa corrida que só deve acontecer em janeiro. A prova é de fundo e ninguém quer partidas em falso, mas nos bastidores as peças já se começaram a deslocar.

Luís Montenegro é dos que mais consciência têm da importância de não se mostrar antes do tempo. A experiência do Conselho Nacional de que saiu derrotado ajudou-o a perceber a relevância de não dar a Rui Rio argumentos para uma estratégia de vitimização. E isso explica um silêncio que não significa inação ou desinteresse na liderança.

A campanha de Montenegro