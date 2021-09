Oito viaturas foram vandalizadas. Pneus foram inutilizados com facas.

Carros vandalizados durante campanha autárquica em Miranda do Corvo



Oito carros de apoiantes da candidatura "Juntos por Miranda" (PSD e PPM), que concorre à Câmara Municipal de Miranda do Corvo nestas eleições autárquicas, sofreram atos de vandalismo, esta noite, na localidade de Moinhos.



Nuno Lopes, diretor de campanha de Paulo Silva, potencial líder do Município de Miranda do Corvo, disse à SÁBADO que não foram vandalizadas viaturas de candidatos a autarcas, tendo os danos sido infligidos às de acompanhantes.



Segundo a fonte, aparentemente, os estragos atingiram os pneus e foram causados à facada, deixando-os inutilizados.