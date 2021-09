Direito de resposta

(ao abrigo do artigo 25.º da Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro)





Face ao artigo publicado hoje, manifesto o meu sincero lamento pela forma acintosa e repleta de acusações infundadas que caracterizam o mesmo.A publicação de um artigo, a três dias das eleições autárquicas, que parte de uma perseguição e captação de imagens e vídeos sem o consentimento de nenhum dos envolvidos, baseando-se em acusações falsas, que foram mais do que refutadas e comprovados, demonstra a evidência do propósito da reportagem: o ataque gratuito num momento de recandidatura.Efetivamente, sobre o meu vencimento enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Arroios não incide nem nunca incidiu qualquer penhora, bem como não existe qualquer penhora registada sobre o imóvel de que sou proprietária em Lisboa, como é facilmente comprovável nos registos públicos prediais e da consulta dos serviços financeiros da Junta de Freguesia.Apesar de ter facultado à revista Sábado as certidões de não dívida da Segurança Social e Autoridade Tributária e Aduaneira, a publicação insiste em deturpar a verdade.Reagirei em sede própria, sublinhando desde já que é com muita tristeza que vejo um meio de comunicação não ao serviço do esclarecimento e informação, mas da difamação e mentira. São tristes e perigosos tempos.O meu trabalho e a atividade da Junta de Freguesia de Arroios falam por si e acredito que no próximo domingo serão os fregueses a fazer essa mesma avaliação, no local certo, em nome da liberdade e da democracia.23/09/2021