CNE arquiva queixa contra António Costa por falar do PRR na campanha

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) decidiu "arquivar a queixa da Coligação "Funchal Sempre à Frente"" contra o primeiro-ministro por ele usar os investimentos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) durante as ações da campanha para as eleições autárquicas.