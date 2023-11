Influência dos administradores da empresa privada Start Campus era tal que (diz o MP) chegaram a reunir-se no Largo do Rato para fazerem andar o projeto. Ministros, altos quadros do Ambiente, bem como o chefe de gabinete e o amigo de Costa, estiveram nas reuniões.

Um dos dados mais relevantes do que se sabe sobre a investigação aos negócios do lítio, do hidrogénio verde e do data center de Sines é que parecia não haver grande discrição no que acontecia nos bastidores. E ainda uma grande mescla entre círculos (ou interesses) pessoais, governamentais e partidários.