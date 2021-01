Aos jornalistas, à saída do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que terá de ser feita uma análises diariamente à evolução da pandemia da covid-19, ou pelo menos de semana a semana, "para ver se é necessário restringir ainda mais o confinamento".

O Governo reúne esta segunda-feira em Conselho de Ministros extraordinário. Em cima da mesa está o apertar das restrições aplicadas ao novo confinamento, que começou na sexta-feira. Segundo alguns jornais, em cima da mesa está o fim do café ao postigo, o reforço do policiamento nas ruas e a interdição a espaços públicos como marginais e passadiços.O Governo estará também a ponderar reabrir os ATL para as crianças até aos 12 anos, depois das críticas dos pais, que chegaram a juntar milhares de assinaturas em petições, refere o JN na sua edição desta segunda-feira.Já ontem, o Público antecipava que em cima da mesa para a reunião desta segunda-feira estava a proibição das vendas ao postigo, especialmente de bebidas, incluindo café. Desta forma, o Governo pretende evitar ajuntamentos à porta de cafés e pastelarias, já que o que se viu foi a transferência de clientes do interior para o exterior dos espaços comerciais a quem foi permitido vender ao postigo.As ruas encheram-se no primeiro fim de semana em confinamento, o que levou o Presidente da República e também a ministra da Saúde a apelar a uma maior responsabilidade individual dos portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa admitia também, ontem, um confinamento mais forte.