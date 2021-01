Marcelo admite confinamento mais forte

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este domingo que a situação do país "não é crítica, é muito crítica" e que a manter-se, o confinamento terá de ser mais apertado do que atualmente.Em declarações aos jornalistas à saída do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que terá de ser feita uma análises diariamente à evolução da pandemia da covid-19, ou pelo menos de semana a semana, "para ver se é necessário restringir ainda mais o confinamento".O Chefe de Estado sublinhou que os cidadãos compreenderam as exceções impostas no primeiro confinamento do ano passado, entre março e abril. Mas sugeriu que os portugueses não entenderam tão bem as necessidades de confinar atualmente, quando há mais de 10 mil novos casos de covid-19 por dia e mais de 100 mortes desde o início do ano. O Presidente da República defendeu que os portugueses "devem ir mais longe para compreender o drama" atual da pandemia no país."Não há uma capacidade ilimitada de ampliação", alertou o presidente, que pediu aos portugueses que cheguem "mais longe" no confinamento, para ajudar a travar a pandemia.

Questionado sobre a sua responsabilidade na gestão política da resposta à covid-19 em Portugal, referiu: "Eu decretei o estado de emergência, e acho que foi decisivo em março. Voltei a decretar em novembro, e acho que foi decisivo. Tenho vindo a renovar".

"Portanto, como é evidente, assumi a máxima responsabilidade pela gestão da pandemia e, naturalmente, estou sujeito ao escrutínio dos portugueses daqui a oito dias", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que se recandidata ao cargo nas eleições do próximo domingo com o apoio de PSD e CDS-PP.