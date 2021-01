A Ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou este domingo que os hospitais estão "debaixo de uma elevadíssima pressão", apelando aos portugueses para que ajudem o Serviço Nacional de Saúde a aliviar a pressão nos internamentos, cumprindo o confinamento estabelecido.Marta Temido prestou declarações aos jornalistas numa visita ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, que anunciou estar em "situação de catástrofe" face à falta de capacidade de camas para doentes Covid-19. A ministra admitiu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o setor social e privado e as estruturas de retaguarda estão próximas do limite."Estamos a pôr todos os meios que existem no país a funcionar, mas há um limite e estamos muito próximos do limite. E os portugueses precisam de saber disso", afirmou.

"Temos neste momento um número de internados por Covid-19 alto. Quando pedimos que todos respeitem o confinamento é também para que as pessoas ajudem em termos de internamentos", relembrou a ministra, sublinhando que é importante a "colaboração de todos" para quebrar as cadeias de transmissão.



Relativamente ao despacho sobre a suspensão das cirurgias urgentes ou muito prioritárias, Marta Temido garantiu que o despacho não tem comprometido as situações clínicas que, em alguns casos, têm sido canalizadas.