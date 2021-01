Autarca de Cascais ameaça tomar decisões “mesmo que ultrapassem as competências legais”

Carlos Carreira diz que "já passou o tempo mais do que suficiente" para que o Governo saiba o que é preciso fazer para conter a pandemia e ameaça vir a tomar as próprias decisões necessárias, mesmo que ultrapassem as suas "competências legais como Presidente de Câmara".



Numa publicação feita na sua página de Facebook, o presidente da Câmara de Cascais partilha uma notícia onde se informa que o Governo vai ter um Conselho de Ministros extraordinário esta segunda-feira para rever as regras do confinamento.



"Manterei a minha solidariedade se o fizerem e se o decidirem, caso contrário passarei a tomar decisões mesmo que ultrapassem as minhas competências legais como Presidente de Câmara", pode ler-se na publicação de Carlos Carreira.



Carlos Carreira informou que para evitar questões nas secções de voto devido à falta de esferográfica para colocar a cruz nos boletins e comprou 100 mil canetas. "A cada eleitor(a) será distribuída uma esferográfica para que não se tenha de partilhar canetas", explicou.