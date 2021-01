Governo convoca Conselho de Ministros extraordinário

mais votado AnónimoHá 1 hora

Quando o Presi CMLisboa disse que sem as pessoas certas no lugar certo isto ia acontecer, foi acusado disto e daquilo e apenas estavamos em Abril de 2020 e agora vê-se o resultado!!

O Goense é um incapaz e devia cair o governo já pois isto já não dá para as cantigas do ajuda qui que te pago ali!

O PR é só um populista fascista que apenas aparece e nada faz sempre com a cantiga do choradinho mais o lixo da selfie!!

A Marta Temido para além de incompetente já deu tacho a toda a familia e a farmaceutica de onde veio detém quase 85% dos medicamentos que se utilizam no SNS e que são fornecidos pelas farmácias!! A compre de 200 mil frascos de Remdisivir ainda está por explicar visto que não serve para nada e agora que morrem os portugueses deviam-lhe perguntar o porque da compra (por acaso foi à mesma farmaceutica de onde veio)!!

Ainda acrescento a Ministra da Defesa que falsificou CV para dar tacho a um incompetente como Emissário da Justiça na UE, que nem era o melhor CV do concurso!!