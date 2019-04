Rede de comunicação de emergência só falhou nove mil horas num ano, o que está dentro dos valores previstos no contrato com o Estado.

A rede SIRESP falhou de forma significativa no incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, a 17 de junho de 2017. As comunicações foram afetadas e relatórios independentes mostraram que o sistema de comunicação tinha falhado. Mas um novo documento mostra que ao longo do ano de 2017, o SIRESP "apenas" falhou 9.000 horas, o que não permite multar a empresa pelo mau funcionamento do sistema.

"Em consequência da abordagem desenvolvida, pode concluir-se que não existe qualquer margem para a Entidade Gestora (SGAI) aplicar penalidades à Entidade Operadora (Siresp, S.A.) relativamente ao ano de 2017 com base no critério contratual de disponibilidade da rede", refere o relatório hoje publicado no portal do Governo.

O contrato celebrado entre o Estado e o SIRESP tem uma cláusula que afirma que o sistema pode ter uma falha de 69.456 horas de disponibilidade global anualmente, ou seja, podia falhar 7 vezes mais, sem que fosse possível aplicar sanções por incumprimento contratual.

O documento esclarece que "a disponibilidade máxima da Rede SIRESP é de 21.926.280 horas por ano. A disponibilidade do sistema ao longo do ano foi de 99,98%, bem dentro da tolerância permitida pelo contrato.

O relatório, tal como o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lembram que existe uma diferença entre disponibilidade operacional e disponibilidade global

O ministro da Adminsitração Interna, Eduardo Cabrita, reafirmou esta terça-feira que os dados que tinha avançado sobre as falhas no sistema SIRESP em 2017 estavam correctos e que a rede de comunicação nacional tinha falhado 9.000 horas durante os incêndios do verão desse ano.

O jornal Público, tinha avançado, este fim-de-semana, que o número de horas de falhas era muito superior, mas o ministro respondeu, afirmando que os dados oficiais falam em 9.000 horas, como já tinha dito na Assembleia em abril passado. Entretanto, o ministro anunciou que o relatório com os dados referentes aos incêndios de 2017 foi publicado esta tarde no portal do Governo.

O governante garantiu que "não oculta" informações referentes aos incêndios de 2017, que provocaram a morte a 66 pessoas, e reafirmou a disponibilidade de ir ao parlamento dar explicações sobre esses dados, como foi na segunda-feira solicitado pelo CDS-PP.

Na conferência de imprensa, Cabrita referiu haver uma "confusão entre disponibilidade global ou disponibilidade operacional", para justificar a discrepância de horas que mencionou no parlamento e as avançadas pelo jornal, que são cerca de dois terços menos.

Foi também noticiado pelo Público esta terça-feira que o Tribunal de Contas voltou a rejeitar o visto para investimento de 15,8 milhões de euros no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) e que "insiste que têm de ser apuradas responsabilidades por infrações financeiras", ao que o ministro respondeu hoje que a questão será tratada entre o MAI e o Ministério das Finanças.