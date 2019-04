Sociais-democratas entregaram requerimento no Parlamento pedindo todos os documentos sobre as "falhas do sistema SIRESP durante o ano de 2017".

O PSD irá entregar, esta segunda-feira, um requerimento no Parlamento no qual pede ao Governo relatórios e documentos sobre as falhas do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) nos incêndios registados em 2017, indica o Público.

No documento, os sociais-democratas solicitam "os relatórios e todos os documentos existentes sobre avaliação e falhas do sistema SIRESP durante as tragédias e o ano de 2017; a documentação relativa à notificação do SIRESP por parte do Estado no que diz respeito à aplicação de sanções ou penalidades (…), bem como a documentação existente relativa a assessorias externas contratadas pelo Governo no âmbito deste processo; e toda a documentação relativa ao processo de entrada do Estado no capital do SIRESP, incluindo assessorias externas contratadas pelo Governo".

A ação surge depois de uma notícia do Público que indica que o Ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita, foi intimado pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa a explicar falhas do sistema de emergência nacional indicadas num relatório que levaram o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios de Pedrógão Grande a ser chumbado em janeiro deste ano. No mesmo, não existe qualquer referência à área ardida no verão de há dois anos, que matou 66 pessoas e feriu mais de 250.

De acordo com o PSD, citado pelo jornal, o Governo anunciou, depois dos incêndios de 2017, "um conjunto de decisões relativamente ao SIRESP que nunca foram devidamente concretizadas e muito menos esclarecidas". Os sociais-democratas indicam dois exemplos, como o Estado "adquirir a maioria do capital do SIRESP e assumir o controlo acionista da empresa que gere o sistema, algo que não se veio a concretizar" e a aplicação de um "conjunto de penalizações e sanções à empresa gestora" pela indicação, num relatório, que "o sistema de comunicações de emergência esteve indisponível durante 9 mil horas".

A última situação foi confirmada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no Parlamento, referindo que o "levantamento feito" apontava para aquele tempo de indisponibilidade do SIRESP em 2017. Mas, para o PSD, o Governo nunca "esclareceu devidamente ou disponibilizou qualquer documentação sobre estes assuntos".